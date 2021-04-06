"Похудел. Признаюсь честно, такого тяжелого месяца у меня еще не было. Результаты давят на команду.

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Пытаемся от этого абстрагироваться, но мы спортсмены, поэтому есть, конечно, небольшое давление. Но от этого никуда не уйдешь. Я всегда говорил и говорю, что задача футболистов – ответить за свою игру, а за результат и игру команды в целом отвечу я", – сказал Калитвинцев в программе "Великий футбол".

Напомним, Калитвинцев возглавил Олимпик 25 февраля и пока не заработал с командой хотя бы очка. После поражения от Десны в 20-м туре донецкая команда занимает в турнирной таблице УПЛ 11 место, имея в своем активе 17 пунктов.

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