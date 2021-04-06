"Юрий Калитвинцев не стал спасителем Олимпика, возглавив команду после Игоря Климовского. После серии из пяти поражений вопрос, которым может задаться каждый: "А насколько вообще есть синергия между тренером и командой?".

Калитвинцев назвал главную причину поражения Олимпика от Десны

Вроде играют, но ощущения от игры Олимпика – как есть вареное яйцо без соли. Вот такое выражение лица остается во время просмотра. Если дела у команды Калитвинцева-младшего налаживаются, одержали победу после двух подряд поражений и вернулись, как минимум на день, на четвертое место в турнирной таблице, то у его отца дела в Олимпике идут так, что не пожелаешь и врагу", – сказал Денисов в программе "Великий футбол".

Напомним, Калитвинцев возглавил Олимпик 25 февраля и пока не заработал с командой хотя бы очка. После 20-ти туров донецкая команда занимает в турнирной таблице УПЛ 11 место, имея в своем активе 17 пунктов.

Десна поднялась в зону еврокубков благодаря победе над Олимпиком – исход дерби отца и сына определил воспитанник Шахтера