"Схуд. Зізнаюсь чесно, такого важкого місяця у мене ще не було. Результати тиснуть на команду.

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Намагаємося від цього абстрагуватися, але ми спортсмени, тому є, звичайно, невеликий тиск. Але від цього нікуди не втечеш. Я завжди говорив і говорю, що завдання футболістів – відповісти за свою гру, а за результат і гру команди в цілому відповім я", – сказав Калітвінцев у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Калітвінцев очолив Олімпік 25 лютого і поки не заробив з командою бодай очка. Після поразки від Десни у 20-му турі донецька команда посідає у турнірній таблиці УПЛ 11 сходинку, маючи у своєму активі 17 пунктів.

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