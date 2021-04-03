Первая половина прошла при небольшом преимуществе Десны, хотя и Олимпик не сидел в обороне и искал пути к воротам Литовки. Активным был Владислав Калитвинцев, который противостоял своему отцу – Юрий Калитвинцев сейчас возглавляет Олимпик. Острый момент потерял Картушов – Тотовицкий заметил свободного вингера, однако тот пробил мимо дальнего угла. Претензии Безбородко к Картушову были понятны – нападающий был в более выгодном положении.

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Калитвинцев-младший имел три попытки только в первой половине, но не смог пробить Кичака, а перед перерывом именно Тотовицкий вывел черниговцев вперед. Гуцуляк навесил с углового на ближнюю штангу, Безбородко продлил на дальнюю, а экс-игрок Шахтера головой вколотил в ближний угол.

Десна продолжила контролировать игру и после перерыва. Динамовцы Каргбо и Бенито, выступающих за Олимпик на правах аренды, получили по желтой карточке за разговоры с арбитром, а черниговцы забили во второй раз. Классная комбинация с участием Гуцуляка, Картушова и Безбородко завершилась голом последнего – он забивал уже в пустые ворота. Далее Десна отдала мяч сопернику, укрепив свои защитные редуты и почти не дали ничего создать – исключением стал удар Чогадзе. Более того, Конопля мог сделать счет разгромным, но Кичак сумел справиться с его выстрелом со штрафного.

Таким образом, Десна набрала 33 очка и поднялась на четвертое место, Олимпик с 17 пунктами остался одиннадцатым.

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