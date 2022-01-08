Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев продолжит карьеру в Александрии, сообщает Meta Ratings.

Александрия готовится подписать семерых новичков

29-летний футболист уже подписал контракт с "горожанами".

Напомним, последним клубом Калитвинцева была черниговская Десна, которую он покинул из-за серьезных долгов по заработной плате. В текущем сезоне он провел за черниговцев 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

К слову, раньше главный тренер Александрии Юрий Гура не скрывал, что такой игрок подошел бы любой команде и любому тренеру. СМИ также сватали Владислава в перволиговое Полесье, которое возглавляет его отец – Юрий Калитвинцев.

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