Калітвінцев підписав контракт з Олександрією, – ЗМІ
"Містяни" продовжують укомплектовувати свій склад.
Український півзахисник Владислав Калітвінцев продовжить кар'єру в Олександрії, повідомляє Meta Ratings.
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29-річний футболіст вже підписав контракт з "містянами".
Нагадаємо, останнім клубом Калітвінцева була чернігівська Десна, яку він покинув через серйозні борги по заробітній платі. У поточному сезоні він провів за чернігівців 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі.
До слова, раніше головний тренер Олександрії Юрій Гура не приховував, що такий гравець підійшов би будь-якій команді і будь-якому тренеру. ЗМІ також сватали Владислава у першолігове Полісся, яке очолює його батько – Юрій Калітвінцев.
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