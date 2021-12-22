Полузащитник Десны Владислав Калитвинцев близок к уходу из черниговского клуба и может поиграть под руководством отца.

Калитвинцев имеет вариант с продолжением карьеры в житомирском Полесье, сообщает Динамомания.

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Этому трансферу может помочь тот факт, что Владислав близок к статусу свободного агента. Кроме того, Полесье возглавляет его отец, Юрий.

Напомним, контракт Калитвинцева с Десной рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось о значительной задолженности черниговского клуба перед своими игроками. В текущем сезоне Владислав провел за северян 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн. евро.

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