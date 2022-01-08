"Ребята уже потихоньку съезжаются. Прибывшие в Александрию новички проходят медобследование, после чего будем представлять их в роли полноправных футболистов клуба.

Черноморец отказался от подписания Бутко – известна причина

Новых игроков у нас семь, пятеро из которых в случае успешного медобследования подпишут контракты. По двум другим ясность будет чуть позже. Надеемся, что приглашенные футболисты сумеют усилить наши ряды и помогут Александрии", – сказал Гура в комментарии Meta Ratings.

Напомним, выход "горожан" из отпуска запланирован на 10 января. После медобследования и тестирования начнется подготовительный сбор, который продлится до 16 января. А через три дня команда отправится на сборы в Турцию.

Договірняки Зоніна: радів нічиїй з аутсайдером, мовчки спостерігав за поверненням боргу для Динамо Лобановського