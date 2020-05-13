"Надо иметь железные яйца, или вообще их не иметь": Воронин – о знаменитой паненке Милевского на ЧМ-2006

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин вспомнил знаменитую серию пенальти со Швейцарией на ЧМ-2006.

Напомним, подопечные Олега Блохина на том Мундиале дошли до четвертьфинала. В 1/8 Украина в серии пенальти выбила Швейцарию – Шевченко не реализовал свой удар, но удачные попытки Милевского, Реброва и Гусева вывели нашу сборную в следующую стадию. Андрей Воронин в том матче вышел в старте, но в экстра-тайме его заменил Милевский, который реализовал пенальти хладнокровным ударом паненкой.

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"Помню тот момент, когда я сам к тебе в душевой подошел. Поздравил и сказал, что мастер, конечно. Так исполнить. Тем более, ты только приехал – первый день в сборной. Особенно в такой игре. Это надо иметь железные яйца. Или вообще их не иметь.

Но я тебе тогда сказал. Не помню, как точно. Но если бы ты не забил, и команда проиграла, то тебя бы разорвали", – рассказал Воронин в эфире Youtube-канала Миля.

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