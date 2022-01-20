Колишній хавбек збірної України Максим Калініченко розповів, як Андрій Шевченко втрутився у тренувальний процес, коли виступав за "синьо-жовтих" на Мундіалі 2006 року.

"Перед матчем з Іспанією Шевченко сказав, що без тактики ми їх не обіграємо: "Потрібно переміщатися, перекривати якісь зони, вони так грають".

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Блохін подивився на нього: "Ну давай! Показуй". Кілька днів ми рухалися без м'яча. Іспанії програли 0:4. Блохін попросив його більше не підходити", – поділився Калініченко в інтерв'ю Глібу Чернявському на YouTube.

Нагадаємо, після поразки від Іспанії збірна України розбила Саудівську Аравію (4:0) та обіграла Туніс (1:0), завдяки чому вийшла у плей-офф ЧС-2006, де "синьо-жовтих" зупинив майбутній чемпіон світу – збірна Італії.

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