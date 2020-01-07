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Калинич отказался переходить в Ньюкасл

7 января 13:04 121 Читати українською
Калинич отказался переходить в Ньюкасл
Никола Калинич / La Presse

Нападающий Ромы Никола Калинич не желает возвращаться в английский чемпионат.

Ньюкасл попытался подписать Николу Калинича, но получил отказ от нападающего, информируетIlSussidiario.

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Отмечается, что хорват выразил готовность во второй части сезона выиграть конкуренцию за право попасть в основу Ромы, а потому не покинет Италию в зимнее трансферное окно.

К слову, Калинич сыграл в 5 матчах за Рому в текущем сезоне (суммарно лишь 94 минуты), не отметившись результативными действиями.

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Теги
Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Рома Рома Ньюкасл Ньюкасл Никола Калинич Никола Калинич
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