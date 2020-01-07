Калініч відмовився переходити в Ньюкасл

Нападник Роми Нікола Калініч не бажає повертатись до англійського чемпіонату.

Ньюкасл спробував підписати Ніколу Калініча, але отримав відмову від нападника, інформує IlSussidiario.

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Зазначається, що хорват висловив готовність у другій частині сезону виграти конкуренцію за право потрапити в основу Роми, а тому не покине Італію в зимове трансферне вікно.

До слова, Калініч зіграв у 5 матчах за Рому в поточному сезоні (сумарно лише 94 хвилини), не відзначившись результативними діями.

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