toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ВИШАЙ ШРИВАДДАНАПРАБХА

Кальдара не поможет Милану минимум до конца года

15:26 19 Читати українською
Кальдара не поможет Милану минимум до конца года
Маттиа Кальдара / Фото ФК Милан

Защитник Милана Маттиа Кальдара еще долго будет восстанавливаться от травмы.

Повреждение Маттиа Кальдара оказалось серьезнее, чем предполагалось ранее, сообщает издание Calciomercato.

Гаттузо: Милан не мертвый и не похороненный

Недавно стало известно, что Кальдара получил травму колена. Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо сообщил, что восстановление защитника займет до 2-х недель.

По информации издания, врачи поспешили с выводами, поскольку реальное состояние повреждения не позволит Кальдаре появляться на поле минимум тримесяца.

В нынешнем сезоне Маттиа еще не провел ни одного поединка в Серии А.

Милан нашел неожиданного кандидата на замену Гаттузо

Теги
Милан Милан Италия Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Маттиа Кальдара Маттиа Кальдара
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
12
мин
Минай
14:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук