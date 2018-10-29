Гаттузо: Милан не мертвый и не похороненный

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо прокомментировал положение команды.

"Мы возвращаемся после двух ударов в лицо, но мы не мертвы. Я не мертв и не похоронен, некоторым из вас нужно это понять. Больно, когда проигрываешь, но я знаю, сколько еще могу дать цветам этого клуба.

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На другой день мы не привлекли внимания вещам, к которым готовились и жалеем об этом. Я хочу увидеть характер и желание бороться, потому что это можно делать гораздо лучше.

Надо проанализировать эти матчи и понять, почему мы плохо играем. Надо найти больше на индивидуальном уровне", – цитирует Гаттузо Football Italia.

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