Кальдара не допоможе Мілану мінімум до кінця року

Захисник Мілана Маттіа Кальдара ще довго відновлюватиметься від травми.

Пошкодження Маттіа Кальдари виявилося серйознішим, ніж передбачалося раніше, повідомляє видання Calciomercato.

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Нещодавно стало відомо, що Кальдара зазнав травми коліна. Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо повідомив, що відновлення захисника займе до 2-х тижнів.

За інформацією видання, лікарі поспішили з висновками, позаяк реальний стан пошкодження не дозволить Кальдарі з'являтись на полі мінімум три місяці.

В нинішньому сезоні Маттіа ще не провів жодного поєдинку в Серії А.

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