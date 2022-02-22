Экс-звезда Динамо и Милана Каха Каладзе выразил слова поддержки нашему государству после признания Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Грузия, 20 процентов территории которой оккупированы, осуждает признание Россией сепаратистских регионов Украины – Донецкого и Луганского.

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Мы, Грузия, стоим за братскую Украину, как она стояла за нас. Верю, скоро Украина и Грузия будут снова целостными. Желаю им мира", – написал Каладзе на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Каха защищал цвета Динамо с 1998 по 2000 годы и провел за главную команду 71 матч, в которых забил 6 голов. Сейчас Каладза – мэр Тбилиси.

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