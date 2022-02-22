Екс-зірка Динамо та Мілана Каха Каладзе висловив слова підтримки нашій державі після визнання Росією так званих "ЛНР" та "ДНР".

"Грузія, 20 відстоків території якої окуповані, засуджує визнання Росією сепаратистських регіонів України – Донецького та Луганського.

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Ми, Грузія, стоїмо за братню Україну, як вона стояла за нас. Вірю, скоро Україна та Грузія будуть знову цілісними. Бажаю їм миру", – написав Каладзе на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Каха захищав кольори Динамо з 1998 по 2000 роки і провів за головну команду 71 матч, в яких забив 6 голів. Нині Каладза – мер Тбілісі.

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