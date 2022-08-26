"Я не скажу, что нам очень тяжело было играть. Мы тоже рассчитывали пройти дальше, стремились победить, но так сложилась игра, что нам трижды пробили по воротам и забили три гола. Конечно, были ошибки, которых можно было не допускать. Мы разговаривали об этом с ребятами, указывали на это, но какой-то нефарт у нас был.

АЕК Ларнака – СК Днепр-1 – 3:0 – видео голов и обзор матча

Конечно, я не могу упрекнуть ребят в стремлении – они хотели победить и играли с большим желанием. У меня здесь к ним нет никаких претензий. Для нас никаких новинок со стороны соперника не было. Мы играли так же, как и планировали.

Мы знали, как Дьюрчо смещается в центр, и нужно было там страховать, но, видимо, отключились. Второй гол я вообще не понимаю, как там мяч в ворота попал, хотя удар накрывали. Ну, а третий гол был, когда мы уже пошли отыгрываться, а соперник сыграл на контратаке. Мы должны были забивать, но хорошо сыграл вратарь АЕКа, который выручал свою команду и отразил много ударов.

Влияет ли ситуация в Украине на игру команды? Конечно, все это очень не легко. Мы все переживаем и есть очень тревожные моменты, ведь мы живем одним днем.

У нас сейчас обойма 15 игроков. Многие не хотят приезжать к нам из-за войны в Украине. Да, мы готовились в Словении, потом был переезд в Словакию, мы постоянно на чемоданах. Сегодня мы сыграли здесь, а 28 августа уже матч против Динамо во Львове. Надо будет лететь в Польшу, а затем несколько часов добираться автобусом до Львова. Мы постоянно будем в пути. Так будет все время", – цитирует Кучера официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, по сумме двух матчей днепряне разгромно уступили команде АЕК Ларнака (1:2 и 0:3) и продолжат выступления в Лиге конференций.

СК Днепр-1 не прошел в Лигу Европы, потерпев разгром от АЕК Ларнаки – "спортклубовцы" сыграют в Лиге конференций