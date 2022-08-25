АЕК Ларнака – СК Днепр-1 – 3:0 – видео голов и обзор матча
АЕК Ларнака обыграл СК Днепр-1 и в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
После номинально домашнего матча СК Днепр-1 теоретически сохранял вполне реальные шансы побороться за выход в групповой этап Лиги Европы, ведь проиграл лишь с разницей в один мяч.
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Однако уже в первом тайме отчетного поединка стало ясно, что команда Александра Кучера вылетит в третий по рангу клубный турнир Европы. АЕК пользовался ошибками в обороне соперника и еще до перерыва забил два мяча. Во второй половине киприоты довели счет до разгромного, а днепряне не смогли ответить хотя бы голом престижа.