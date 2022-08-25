После номинально домашнего матча СК Днепр-1 теоретически сохранял вполне реальные шансы побороться за выход в групповой этап Лиги Европы, ведь проиграл лишь с разницей в один мяч.

СК Днепр-1 не прошел в Лигу Европы, потерпев разгром от АЕК Ларнаки – "спортклубовцы" сыграют в Лиге конференций

Однако уже в первом тайме отчетного поединка стало ясно, что команда Александра Кучера вылетит в третий по рангу клубный турнир Европы. АЕК пользовался ошибками в обороне соперника и еще до перерыва забил два мяча. Во второй половине киприоты довели счет до разгромного, а днепряне не смогли ответить хотя бы голом престижа.