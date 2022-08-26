"Я не скажу, що нам дуже важко було грати. Ми теж розраховували пройти далі, прагнули перемогти, але так склалася гра, що нам тричі пробили по воротах і забили три голи. Звичайно, що були помилки, яких можна було не припускатися. Ми розмовляли про це із хлопцями, вказували на це, але якийсь нефарт у нас був.

АЕК Ларнака – СК Дніпро-1 – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Звичайно, я не можу дорікнути хлопцям у прагненні – вони хотіли перемогти і грали із великим бажанням. У мене тут до них немає жодних претензій. Для нас ніяких новинок з боку суперника не було. Ми грали так, як і планували.

Ми знали, як Дьюрчо зміщується у центр, і треба було там страхувати, але мабуть відключилися. Другий гол я взагалі не розумію, як там м’яч у ворота влучив, хоча удар накривали. Ну а третій гол був, коли ми вже пішли відіграватися, а суперник зіграв на контратаці. Ми повинні були забивати, але добре зіграв воротар АЕКа, який виручав свою команду і відбив багато ударів.

Чи впливає ситуація в Україні на гру команди? Звичайно, що все це дуже не легко. Ми усі переживаємо і є дуже тривожні моменти, адже ми живемо одним днем.

У нас зараз обойма 15 гравців. Багато хто не хоче приїжджати до нас через війну в Україні. Так, ми готувалися в Словенії, потім був переїзд у Словаччину, ми постійно на валізах. Сьогодні ми зіграли тут, а 28 серпня вже матч проти Динамо у Львові. Треба буде летіти у Польщу, а потім кілька годин добиратися автобусом до Львова. Ми зараз постійно будемо у дорозі. Так буде весь час", – цитує Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, за сумою двох матчів дніпряни розгромно поступились команді АЕК Ларнака (1:2 і 0:3) і продовжать виступи у Лізі конференцій.

СК Дніпро-1 не пройшов у Лігу Європи, зазнавши розгрому від АЕК Ларнаки – "спортклубівці" зіграють у Лізі конференцій