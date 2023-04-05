Руководство Интер Майами готово предложить Лионелю Месси долю в капитале франшизы вместе с владельцем Дэвидом Бекхэмом. Об этом информирует The Independent.

Месси отказался от безумного предложения в 400 миллионов – приоритет звезды ПСЖ остаться в Европе

Сообщается, что сам Месси не намерен покидать Европу. Он хочет ещё раз поучаствовать в Лиге чемпионов, чтобы подойти к Копа Америка 2024 года в оптимальной форме. Сейчас у Лео есть два варианта в Европе – продлить контракт с ПСЖ еще на один год или перейти в Барселону.

Переговоры с ПСЖ усложняются тем, что парижский клуб не может объяснить аргентинцу, кто будет тренировать команду в следующем сезоне, и как будет выглядеть линия атаки команды.

Ранее Месси отклонил предложение Аль-Хиляля – саудовский клуб предлагал аргентинскому форварду зарплату более 400 млн евро в год.

Напомним, что в составе Интер Майами играет украинец Сергей Кривцов, который перешел из Шахтера.

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