Месси может стать одноклубником украинца – Барселона рискует остаться с носом
Интер Майами готов сделать Лионелю Месси выгодное предложение.
Руководство Интер Майами готово предложить Лионелю Месси долю в капитале франшизы вместе с владельцем Дэвидом Бекхэмом. Об этом информирует The Independent.
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Сообщается, что сам Месси не намерен покидать Европу. Он хочет ещё раз поучаствовать в Лиге чемпионов, чтобы подойти к Копа Америка 2024 года в оптимальной форме. Сейчас у Лео есть два варианта в Европе – продлить контракт с ПСЖ еще на один год или перейти в Барселону.
Переговоры с ПСЖ усложняются тем, что парижский клуб не может объяснить аргентинцу, кто будет тренировать команду в следующем сезоне, и как будет выглядеть линия атаки команды.
Ранее Месси отклонил предложение Аль-Хиляля – саудовский клуб предлагал аргентинскому форварду зарплату более 400 млн евро в год.
Напомним, что в составе Интер Майами играет украинец Сергей Кривцов, который перешел из Шахтера.
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