"Какое-то современное рабство": Левченко шокирован поведением Шахтера в трансфере Мудрика
10:33 - Читати українською
Бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко считает, что Шахтер должен прислушаться к желаниям своего футболиста.
Левченко привел цитату ассистента Срны Карло Николини, который сказал, что у Шахтера нет необходимости продавать Мудрика. Такие слова возмутили Евгения.
"А у Мудрика вообще что-то спросили? Какое-то современное рабство", – написал Левченко в Twitter, добавив эмоджи фейспалма.
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Напомним, что Шахтер неуступчив в переговорах по Мудрику. "Горняки" хотят выторговать 100 миллионов и блокируют переход Михаила в Арсенал. Молодой вингер, впрочем, заявил о желании сменить чемпионат и мечтает о переезде на Эмирейтс.
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