"Якесь сучасне рабство": Левченко шокований поведінкою Шахтаря в трансфері Мудрика
10:24 - Читать на русском
Колишній хавбек збірної України Євген Левченко вважає, що Шахтар повинен прислухатися до бажань свого футболіста.
Левченко навів цитату асистента Срни Карло Ніколіні, який сказав, що у Шахтаря немає потреби продавати Мудрика. Такі слова обурили Євгена.
"А у Мудрика взагалі щось спитали? Якесь сучасне рабство", – написав Левченко у Twitter, додавши емоджі фейспалму.
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Нагадаємо, що Шахтар непоступливий у переговорах щодо Мудрика. "Гірники" хочуть виторгувати 100 мільйонів і блокують перехід Михайла в Арсенал. Молодий вінгер, втім, заявив про бажання змінити чемпіонат і мріє про переїзд на Емірейтс.
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