"Я тогда был после периода в Турции, только вернулся (речь идет про 2017 год – прим.). Был на контракте с Шахтером, но никуда не мог перейти – то не было официального приглашения, то еще что-то. На меня выходило Динамо Москва, но до конкретики так и не дошло.

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Еще разговаривал со своим агентом и говорил: "Ну как так, не знаю. Какие деньги они бы не говорили, что дадут, я не смогу пойти, ну как так. У нас на Донбассе такое происходит с 2014 года, а я сейчас пойду...". Меня мучила совесть.

Сейчас я понимаю, что мои родные и друзья, возможно, восприняли бы это нормально, мол, ты идешь играть и зарабатывать деньги для семьи. Но не было такого, чтобы я сказал: "Если будет официально, то я пойду". Я каждый раз говорил агенту: "Может, нет, давай, не будем это рассматривать даже. Говори, что мы не будем".

Мы ждали до последнего и тогда, в последние дни августа, появился вариант с Зарей. Когда я вернулся из Турции, Юрий Вернидуб на следующий день сказал, что будет рад видеть меня в своей команде. Я ответил, что тоже хочу, но нужно все согласовать с Шахтером. Я постоянно был в аренде, уже не молодой парень, и хотелось постоянной команды, где буду играть не в аренде, а полноценно", – рассказал Караваев в эфире YouTube-канала Пряма червона.

Напомним, 29-летний защитник является воспитанником Шахтера. Также поиграл за Севастополь, Фенербахче и Зарю. С июля 2019-го защищает цвета Динамо, в составе которого выиграл все трофеи в Украине и сыграл в групповом турнире ЛЧ.

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