"Я тоді був після періоду в Туреччині, тільки повернувся (мова йде про 2017 рік – прим.). Був на контракті з Шахтарем, але нікуди не міг перейти – то не було офіційного запрошення, то ще щось. На мене виходило Динамо Москва, але до конкретики так і не дійшло.

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Ще розмовляв зі своїм агентом і казав: "Ну як так, не знаю. Які гроші вони б не казали, що дадуть, я не зможу піти, ну як так. У нас на Донбасі таке відбувається з 2014 року, а я зараз піду...". Мене мучила совість.

Зараз я розумію, що мої рідні та друзі, можливо, сприйняли б це нормально, мовляв, ти ж йдеш грати і заробляти гроші для сім'ї. Але не було такого, щоб я сказав: "Якщо буде офіційно, то я піду". Я кожного разу казав агенту: "Може, ні, давай, не будемо це розглядати навіть. Кажи, що ми не будемо".

Ми чекали до останнього і тоді, в останні дні серпня, з'явився варіант із Зорею. Коли я повернувся з Туреччини, то Юрій Вернидуб на наступний день сказав, що буде радий бачити мене у своїй команді. Я відповів, що теж хочу, але треба все узгодити зі Шахтарем. Я постійно був у оренді, вже не молодий хлопець, і хотілося постійної команди, де буду грати не в оренді, а повноцінно", – розповів Караваєв в ефірі YouTube-каналу Пряма червона.

Нагадаємо, 29-річний захисник є вихованцем Шахтаря. Також пограв за Севастополь, Фенербахче і Зорю. З липня 2019-го захищає кольори Динамо, у складі якого виграв всі трофеї в Україні та зіграв у груповому турнірі ЛЧ.

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