Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кандауров высказался по поводу бомбардировок Харькова, который, по его мнению, был ментально максимально близок к россиянам.

"Конечно, я не верил в полномасштабное вторжение россиян. Мы много говорили об этом и никогда не думали, что Россия может напасть на Харьков.

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Харьков – самый русский из украинских городов, в нем всегда было много россиян. Я украинец, у меня родственники в России, но я украинец, я думаю как украинец, это была страна, которая дала мне все, мою семью. И я говорю "Слава Украине". Но то, что они сделали с моей страной, с моим городом... Это невероятно.

Братья? Какие братья? У многих в Украине родственники в России, у многих в России есть родственники в Украине. Что этот Путин сделал сейчас... Я никогда не думал, что это может произойти", – сказал Кандаурова A Bola.

Напомним, Сергей последние два с половиной года работал в футбольной академии Бенфики в Харькове и уже успел покинуть Украину, выехав в Португалию.

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