"Звичайно, я не вірив у повномасштабне вторгнення росіян. Ми багато говорили про це і ніколи не думали, що Росія може напасти на Харків.

"Вирішили покинути Харків, коли побачили російські танки": Кандауров зізнався, як зміг виїхати з України

Харків – найбільш російський з українських міст, у ньому завжди було багато росіян. Я українець, у мене є родичі в Росії, але я українець, я думаю як українець, це була країна, яка дала мені все, мою родину. І я говорю "Слава Україні". Але те, що вони зробили з моєю країною, з моїм містом... Це неймовірно.

Брати? Які брати? У багатьох в Україні є родичі у Росії, у багатьох у Росії є родичі в Україні. Що цей Путін зробив зараз... Я ніколи не думав, що це може статися", – цитує Кандаурова A Bola.

Нагадаємо, Сергій останні два з половиною роки працював у футбольній академії Бенфіки у Харкові і вже встиг покинути Україну, виїхавши до Португалії.

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