"Яка Волинь? Про що ви говорите? Телефонуйте у Спортивку, а не до мене. Якщо чесно, то взагалі вперше чую про це від вас", – наводить слова Лужного FanDay стосовно інформації про можливий прихід до Волині.

Сачко офіційно покинув Волинь

Раніше саме видання Спортивка проінформувало, що Лужний може стати наступником Василя Сачка на посаді головного тренера луцької команди.

Нагадаємо, Волинь оголосила про відставку Василя Сачка з посади наставника. За підсумками минулого сезону його підопічні посіли у турнірній таблиці Першої ліги сьому сходинку, набравши 46 очок.

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