Главный тренер Волыни Василий Сачко больше не будет тренировать "крестоносцев", сообщает официальный сайт луцкой команды.

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Срок действия контракта 46-летнего наставника с клубом завершился и стороны по обоюдному согласию решили не продолжать сотрудничество.

Напомним, Сачко возглавил Волынь 19 августа 2020 года. По итогам прошлого сезона его подопечные заняли в турнирной таблице Первой лиги седьмую строчку, набрав 46 очков.

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