Бывший наставник Динамо Олег Лужный может прийти на смену Василию Сачко в луцкой Волыни.

После отставки Василия Сачко Волынь контактировала с Олегом Лужным относительно возможного прихода экс-тренера Динамо в луцкий клуб, информирует Спортивка.

Сачко официально покинул Волынь

Отмечается, что по итогам предварительных переговоров Лужный готов возглавить "крестоносцев". Впрочем, специалист имеет свои условия – серьезность намерений Волыни побороться за путевку в украинскую Премьер-лигу и готовность доукомплектовать команду для следующего сезона.

Напомним, Волынь сегодня объявила об отставке Василия Сачко с должности главного тренера. По итогам прошлого сезона его подопечные заняли в турнирной таблице Первой лиги седьмую строчку, набрав 46 очков.

Чому Шахтар ризикує із Педрінью: зачарував Барселону, провалився у Європі, рідко забиває і боїться… силового футболу