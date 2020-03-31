"Как в Европе, у нас не будет": Шаблий спрогнозировал влияние остановки футбола на клубы УПЛ

Известный агент Вадим Шаблий убежден, что вынужденная пауза в футболе не станет критической для клубов УПЛ.

"На данный момент, кроме отмены матчей и тренировок, коронавирус никак не отражается на футболистах. Им никто не предлагал снизить зарплату или отказаться от нее. Пока все клубы держат эту ситуацию под контролем. Я думаю, что такой ситуации, как в Европе, у нас не будет. Клубы зависят от владельцев. Народных клубов у нас нет.

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Барселона полностью зависит от зрителей, продажи клубной символики. У нас другая ситуация. Наши клубы полностью на обеспечении отдельных людей. У каждого олигарха разный бизнес. Один занимается металлом, другой сельским хозяйством. Украинский футбол переживет это все так же, как в 2014-м. Кто-то обанкротится, кто выживет.

Если у клубов будут проблемы – это нормальная ситуация. Будем садиться и разговаривать. Проблем добавлять клубам никто не будет. Футболисты тоже люди и должны пойти на уступки. У каждого футболиста есть пункты в контракте о форс-мажоре. Но они по-разному трактуются. Сейчас все переживают о том, что будет дальше. Когда доигрывают чемпионат. 90% с ума сходит. Они не могут без тренировок", – сказал Шаблий в эфире телеканала Футбол 1.

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