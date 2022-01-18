Нападающий ПСЖ не слишком серьезно отнесся к вручению награды The Best по итогам 2021 года. Видео с Лионелем уже стало вирусным в соцсетях.

Из-за карантинных ограничений участники не смогли лично посетить церемонию, а общались в режиме онлайн. Если Роберт Левандовски, который стал обладателем награды, поступил в соответствии со статусом победителя, выбрав официальный стиль одежды, то с Лионелем все было несколько иначе.

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Во-первых, Месси предстал перед камерой в обычной футболке. Также аргентинец регулярно отвлекался от церемонии, улыбаясь членам семьи, которые в то время, похоже, находились в той же комнате. В соцсетях уже насмехаются над Лео, сравнивая с его с типичным учеником во время онлайн-урока.

Напомним, недавно Месси переболел COVID-19, последствия которого оказались несколько сложными. Соответственно, семикратный обладатель "Золотого мяча" не поучаствует в ближайшем матче ПСЖ и не поедет на очередные поединки сборной Аргентины, которые состоятся в конце января – начале февраля.

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