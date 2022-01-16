Семья 34-летнего аргентинца никак не может адаптироваться в столице Франции, сообщает EL Nacional.

Месси застенчиво танцевал и поцеловал жену – видео вечеринки

Антонелла Рокуццо прямо подталкивает Месси к возвращению в Барселону. Жена Лео страдает из-за парижского холода и незнания языка. Она хочет, чтобы семья вернулась в солнечную Каталонию, где гораздо удобнее и сыновьям. Кроме того, теперь на Камп Ноу есть Хави и Дани Алвес, с которыми у Месси были прекрасные отношения.

Планам мечты мешает отец Лионеля. Во время прощания с Барселоной Хорхе Месси бросил несколько критических слов в адрес Жоана Лапорты, который якобы приложил слишком мало усилий для сохранения легенды. С тех пор отношения никак не улучшились, поэтому отец будет всячески блокировать возможность возвращения Месси в каталонский клуб.

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