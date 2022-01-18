Нападник ПСЖ не надто серйозно поставився до вручення нагороди The Best за підсумками 2021 року. Відео з Ліонелем вже стало вірусним у соцмережах.

Через карантинні обмеження учасники не змогли особисто відвідати церемонію, а спілкувалися в режимі онлайн. Якщо Роберт Лєвандовскі, який став володарем нагороди, вчинив відповідно до статусу переможця, обравши офіційний стиль одягу, то з Ліонелем все було трохи інакше.

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По-перше, Мессі з'явився перед камерою у звичайній футболці. Також аргентинець регулярно відволікався від церемонії, посміхаючись членам сім'ї, які в той час, схоже, перебували у тій самій кімнаті. У соцмережах вже кепкують з Лео, порівнюючи з його з типовим учнем під час онлайн-уроку.

Нагадаємо, нещодавно Мессі перехворів на COVID-19, наслідки якого виявилися дещо складними. Відповідно, семиразовий володар "Золотого м'яча" не візьме участі в найближчому матчі ПСЖ та не поїде на чергові поєдинки збірної Аргентини, які відбудуться наприкінці січня – на початку лютого.

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