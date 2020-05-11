toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ

Как Шевченко дублем поставил на колени Интер – легендарное побоище в миланском дерби

21:14 56 Читати українською
Как Шевченко дублем поставил на колени Интер – легендарное побоище в миланском дерби
Шевченко против Интера / фото с открытых источников

Ровно 19 лет назад, 11 мая 2001-го, состоялся легендарный поединок между Миланом и Интером.

То миланское дерби подарило один из незабываемых поединков для фанатов обеих команд. Правда, для сторонников Интера эти воспоминания не будут приятными.

"Выбрасываю телефон, когда это вижу": Шевченко – о наихудшем моменте карьеры в Милане

Милан фактически уничтожил своего злейшего соперника, забив шесть "сухих" мячей. Одной из ключевых фигур той игры стал Андрей Шевченко. Украинец дважды забил сам, а также отдал эффектный ассист пяткой на Сержиньо.

Однако, эта победа не помогла Милану даже попасть в Лигу чемпионов. Интересно, что в итоговой таблице Интер обошел своих "кузенов". Команды заняли пятую и шестую строчки, квалифицировавшись лишь в Кубок УЕФА.

"Динамо було фаворитом і у фіналі, але мені загрожувала смерть": як Лобановському не дозволили виграти Кубок чемпіонів

blog_ava
Магия талантов Шахтера снова разрывает сеть – видео собирает миллион просмотров, а новый герой кричит от радости
14:23
520
Теги
Видеоновости Ретро дня Ретро Андрей Шевченко Андрей Шевченко Интер Интер Милан Милан Италия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
1
час
:
29
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук