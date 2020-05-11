Как Шевченко дублем поставил на колени Интер – легендарное побоище в миланском дерби

Ровно 19 лет назад, 11 мая 2001-го, состоялся легендарный поединок между Миланом и Интером.

То миланское дерби подарило один из незабываемых поединков для фанатов обеих команд. Правда, для сторонников Интера эти воспоминания не будут приятными.

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Милан фактически уничтожил своего злейшего соперника, забив шесть "сухих" мячей. Одной из ключевых фигур той игры стал Андрей Шевченко. Украинец дважды забил сам, а также отдал эффектный ассист пяткой на Сержиньо.

Однако, эта победа не помогла Милану даже попасть в Лигу чемпионов. Интересно, что в итоговой таблице Интер обошел своих "кузенов". Команды заняли пятую и шестую строчки, квалифицировавшись лишь в Кубок УЕФА.

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