Як Шевченко дублем поставив на коліна Інтер – легендарне побоїще в міланському дербі

Рівно 19 років тому, 11 травня 2001-го, відбувся легендарний поєдинок між Міланом та Інтером.

Те міланське дербі подарувало один із незабутніх поєдинків для фанатів обох команд. Щоправда, для прихильників Інтера ці спогади не будуть приємними.

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Мілан фактично знищив свого лютого суперника, забивши шість "сухих" м'ячів. Однією з ключових постатей тієї гри став Андрій Шевченко. Українець двічі забив сам, а також віддав ефектний асист п'ятою на Сержінью.

Однак, ця перемога не допомогла Мілану навіть потрапити в Лігу чемпіонів. Цікаво, що в підсумковій таблиці Інтер обійшов своїх "кузенів". Команди посіли 5-е і 6-е місця, кваліфікувавшись лише в Кубок УЄФА.

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