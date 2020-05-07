toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Выбрасываю телефон, когда это вижу": Шевченко – о наихудшем моменте карьеры в Милане

12:13 130 Читати українською
"Выбрасываю телефон, когда это вижу": Шевченко – о наихудшем моменте карьеры в Милане
Шевченко против Дудека / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил финал Лиги чемпионов 2005 года, в котором Милан уступил Ливерпулю.

Шевченко во время прямого эфира в Инстаграме Кристиана Вьери признался, что до сих пор помнит свой незабитый пенальти в послематчевой серии против Ливерпуля.

Как легенда Ливерпуля забил самый известный гол-фантом Лиги чемпионов – без него не было бы "стамбульского чуда"

"До сих пор не могу смотреть, как Дудек отражает мой последний удар в финале. Когда я вижу это на телефоне, выбрасываю его. Однако, нет никого, у кого не было бы разочарований. Мы должны жить и двигаться дальше", – сказал Шевченко.

Напомним, тот финал вошел в историю как "стамбульское чудо". Милан побеждал после первого тайма со счетом 3:0, но во второй половине встречи Ливерпуль сумел восстановить равновесие и вырвать победу в серии послематчевых пенальти. Решающий промах совершил именно Андрей Шевченко.

"Показалось, что он мгновенно постарел": Шевченко и Ребров оказались среди худших трансферов в истории АПЛ

blog_ava
Гармаш получил 5 красных карточек за 5 матчей подряд, – экс-хавбек Динамо Коркишко
06:30
235
Теги
Видеоновости Ретро дня Ретро Андрей Шевченко Андрей Шевченко Ежи Дудек Ежи Дудек Ливерпуль Ливерпуль Милан Милан Лига чемпионов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
2
час
:
18
мин
Бавария
16:30
Фрайбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук