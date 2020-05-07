"Выбрасываю телефон, когда это вижу": Шевченко – о наихудшем моменте карьеры в Милане

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил финал Лиги чемпионов 2005 года, в котором Милан уступил Ливерпулю.

Шевченко во время прямого эфира в Инстаграме Кристиана Вьери признался, что до сих пор помнит свой незабитый пенальти в послематчевой серии против Ливерпуля.

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"До сих пор не могу смотреть, как Дудек отражает мой последний удар в финале. Когда я вижу это на телефоне, выбрасываю его. Однако, нет никого, у кого не было бы разочарований. Мы должны жить и двигаться дальше", – сказал Шевченко.

Напомним, тот финал вошел в историю как "стамбульское чудо". Милан побеждал после первого тайма со счетом 3:0, но во второй половине встречи Ливерпуль сумел восстановить равновесие и вырвать победу в серии послематчевых пенальти. Решающий промах совершил именно Андрей Шевченко.

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