Как известно, 27-летний защитник сборной Англии был арестован во время отпуска на острове Миконос в Греции. Магуайр едва не подрался с другими туристами и был задержан полицией. Во время задержания произошла потасовка, а Магуайр нанес правоохранителям телесные повреждения. Позже суд признал его виновным, но защитник воспользовался своим правом на апелляцию.

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Один из полицейских, который участвовал в задержании футболиста, рассказал детали инцидента. По его словам, во время инцидента пьяный Магуйар кричал: "К черту Грецию, к черту греческую цивилизацию". Позже защитник ударил сержанта полиции по правой ноге, что повлекло отек. Уже в отделении англичанин толкнул правоохранителя и повалил его на землю, в результате чего полицейский получил травмы предплечья. "Отличился" и брат футболиста, который ударил сотрудника полиции в лицо и разбил ему губу.

После задержания Магуайр предлагал взятку правоохранителям, намекая на то, что с его статусом и деньгами он мог бы купить весь участок, сообщает Daily Mail.

Напомним, по итогам скандала Магуайр был исключен из сборной Англии на сентябрьские матчи Лиги наций.

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