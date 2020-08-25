toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Магуайр узнал приговор суда по делу с громким скандалом в Греции – детали инцидента с капитаном МЮ

22:01 - Читати українською
Магуайр узнал приговор суда по делу с громким скандалом в Греции – детали инцидента с капитаном МЮ
Харри Магуайр / Reuters

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр получил наказание за свои противоправные действия во время отдыха в Греции.

Англичанина признали виновным во всех выдвинутых обвинениях: нападение, оскорбления, нападение на полицейского и попытка дачи взятки, сообщает Daily Mail.

Сборная Англии обьявила состав на матчи Лиги наций – Магуайр вызван, несмотря на громкий скандал, и еще 3 новичка

Во время заседания прокурор зачитал суть обвинений и детали происшествия. Отмечается, что после ареста футболист сказал полицейскому: "Вы знаете, кто я? Я – капитан Манчестер Юнайтед, я очень богат, я могу дать вам денег, я могу заплатить вам, пожалуйста, отпустите нас".

Кроме того, задержаны после вмешательства полиции в штатском скандировали: "еб*ть полицию, еб*ть полицию". В свою очередь, сторона защиты заявляет, что один из полицейских после задержания ударил Магуайра по ноге со словами: "Твоя карьера завершена".

Также обвинения выдвинуты его брату Джо, который играет в футбол за любительский Илкестон Таун, и третьему соучастнику – Кристоферу Шерману. В отличие от капитана Манчестер Юнайтед, им предъявили обвинения по трем пунктам.

Напомним, Харри Магуайр проводил отпуск на острове Миконос вместе со своей девушкой. Между футболистом и английскими туристами вспыхнул конфликт возле бара, из-за чего вмешались правоохранители. Магуайр отказался подчиниться – его арестовали за неповиновение властям. Дело открыли в связи с оскорблением и попыткой подкупа сотрудников полиции.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів

blog_ava
Галатасарай согласился продать бразильца в Динамо, – СМИ
11:24
18235
Теги
Харри Харри Магуайр Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
22
мин
Селтик
21:45
Ференцварош
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?