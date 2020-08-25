Магуайр узнал приговор суда по делу с громким скандалом в Греции – детали инцидента с капитаном МЮ

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр получил наказание за свои противоправные действия во время отдыха в Греции.

Англичанина признали виновным во всех выдвинутых обвинениях: нападение, оскорбления, нападение на полицейского и попытка дачи взятки, сообщает Daily Mail.

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Во время заседания прокурор зачитал суть обвинений и детали происшествия. Отмечается, что после ареста футболист сказал полицейскому: "Вы знаете, кто я? Я – капитан Манчестер Юнайтед, я очень богат, я могу дать вам денег, я могу заплатить вам, пожалуйста, отпустите нас".

Кроме того, задержаны после вмешательства полиции в штатском скандировали: "еб*ть полицию, еб*ть полицию". В свою очередь, сторона защиты заявляет, что один из полицейских после задержания ударил Магуайра по ноге со словами: "Твоя карьера завершена".

Также обвинения выдвинуты его брату Джо, который играет в футбол за любительский Илкестон Таун, и третьему соучастнику – Кристоферу Шерману. В отличие от капитана Манчестер Юнайтед, им предъявили обвинения по трем пунктам.

Напомним, Харри Магуайр проводил отпуск на острове Миконос вместе со своей девушкой. Между футболистом и английскими туристами вспыхнул конфликт возле бара, из-за чего вмешались правоохранители. Магуайр отказался подчиниться – его арестовали за неповиновение властям. Дело открыли в связи с оскорблением и попыткой подкупа сотрудников полиции.

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