"Я не чувствую, что должен просить прощения. Просить прощения надо тогда, когда вы сделали что-то не так. Я никому такого не желаю. Очевидно, что ситуация осложнила работу одного из крупнейших клубов в мире, поэтому я жалею о том, что болельщики и клуб прошли через это, но я не сделал ничего плохого. Я попал в ситуацию, которая могла произойти с кем угодно и где угодно.

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Они меня сильно били по ногам. Я был в панике, испуганный. Я боялся за свою жизнь. Я знаю, что произошло той ночью. Я знаю правду. Когда я говорю об этом, то устаю, но это из-за злости, которая возникает у меня внутри. Я буду двигаться дальше. Ментально я достаточно сильный.

Это такая большая честь – быть капитаном Манчестер Юнайтед. Я действительно горжусь. Я не просил этого, но должен заметить, что клуб поддерживал меня от начала до конца. Они были честны со мной, и я благодарю их за это. Относительно сборной Англии – я люблю играть за свою страну. Физически и психологически я готов играть. Я разочарован решением тренера, но, конечно, все понимаю", – сказал Магуайр в интервью ВВС.

Напомним, 27-летний англичанин стал участником конфликта с полицией во время своего отдыха на острове Миконос. Лидеру Манчестер Юнайтед предъявлены обвинения в нападении, оскорблениях и попытке дать взятку правоохранителям.

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