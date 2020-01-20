"Как Нео из Матрицы", – Ибрагимович продемонстрировал чудеса техники и координации

Сеть подорвало видео, в котором звездный шведский нападающий демонстрирует свою феноменальную технику.

На разминке перед матчем 20 тура Серии А против Удинезе (3:2) Ибрагимович выдал очередной трюк, который поразил фанатов по всему миру. В комментариях под видео на официальном твиттере Милана часто встречаются сравнения Златана с главным героем фильма "Матрица" – Нео.

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Напомним, Ибрагимович вернулся в Милан после окончания его контракта с Лос-Анджелес Гэлакси. 38-летний форвард уже провел 3 матча в составе "россонери", в которых забил 1 гол.

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