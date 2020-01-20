"Як Нео з Матриці", – Ібрагімовіч продемонстрував дива техніки та координації

Мережу підірвало відео, у якому зірковий шведський нападник демонструє свою феноменальну техніку.

На розминці перед матчем 20 туру Серії А проти Удінезе (3:2) Ібрагімовіч видав черговий трюк, який вразив фанатів по всьому світу. В коментарях під відео на офіційному твіттері Мілана часто зустрічаються порівняння Златана з головним героєм фільму "Матриця" – Нео.

Ібрагімовіч здобув 150 перемог найшвидше у Серії А – форвард Мілана обійшов легенду Інтера

Нагадаємо, Ібрагімовіч повернувся у Мілан після закінчення його контракту з Лос-Анджелес Гелаксі. 38-річний форвард вже провів 3 матчі у складі "россонері", у яких забив 1 гол.

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