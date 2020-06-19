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Леднев отметил прогресс Зари и нашел сходство с Динамо

14:32 - Читати українською
Леднев отметил прогресс Зари и нашел сходство с Динамо
Богдан Леднев / Фото ФК Заря

Хавбек Зари Богдан Леднев подчеркнул, что готов к игре с Динамо.

"Моя высокая статистика в нынешнем сезоне? Считаю, если в Динамо у меня будет такая же статистика, то это будет уже другой уровень.

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Против Динамо играют в более закрытый футбол? Я не скажу, что против Динамо сейчас в более закрытый футбол играют, чем против Зари. Против Зари Шахтер стоит в защите и играет на контратаках. Я не думаю, что будет большой контраст", – рассказал Леднев в программе Бомбардир.

Напомним, Богдан выступает за Зарю на правах аренды, а его контракт принадлежит Динамо. В нынешнем сезоне УПЛ хавбек провел 23 матча, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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