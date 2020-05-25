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Как Мораес пяткой забил Динамо на Олимпийском – роскошный гол дня от Шахтера

14:15 44 Читати українською
Как Мораес пяткой забил Динамо на Олимпийском – роскошный гол дня от Шахтера
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер вспомнил гол Жуниора Мораес в ворота его бывшей команды.

Мораес перебрвся в донецкий клуб после завершения контракта с Динамо летом 2018 В первом сезоне выступлений за Шахтер нападающий забил в ворота киевлян на ОСК Металлист, но свой следующий мяч киевлянам Жуниор сделал феноменальным.

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В матче 3-го тура УПЛ сезона-2019/20 на НСК Олимпийский Мораес заставил капитулировать Дениса Бойко роскошным ударом пяткой и бурно отпраздновал это событие на глазах у своих бывших фанатов.

К слову, Мораес уже успел провести за Шахтер 70 матчей, в которых забил 46 голов и отдал 21 ассист. За три года в Динамо Жуниор сыграл 85 матчей (34 гола, 7 ассистов).

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Шахтер Шахтер Ретро Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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