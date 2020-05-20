Данило Силва – о Мораесе: Я бы никогда не перешел из Динамо в Шахтер

Экс-легионер Динамо Данило Силва оценил неоднозначный поступок форварда сборной Украины Жуниора Мораеса.

"Это тяжелая ситуация. Я 100% никогда не перешел в Шахтер. Но Жуниор Мораес – это Жуниор Мораес, поэтому не могу говорить правильно он сделал или нет.

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Я очень уважаю киевский клуб и его болельщиков. Я бы сказал Шахтеру "нет", хотя Жуниор мой друг, и мы общались с ним на эту тему.

Многие футболисты Динамо не жмут ему руку перед матчами с Шахтером? Не знаю, смог бы я поступить так же. Все зависит от эмоций", – рассказал Силва для Youtube-канала SportArenaTV.

Напомним, Данило защищал цвета Динамо в 2010-2017 годах.

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