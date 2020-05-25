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Як Мораєс п'ятою забив Динамо на Олімпійському – розкішний гол дня від Шахтаря

14:08 60 Читать на русском
Як Мораєс п'ятою забив Динамо на Олімпійському – розкішний гол дня від Шахтаря
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар пригадав гол Жуніора Мораєса у ворота його колишньої команди.

Мораєс перебрвся у донецький клуб після завершення контракту з Динамо влітку 2018. В першому сезоні виступів за Шахтар нападник забив у ворота киян на ОСК Металіст, але свій наступний м'яч киянам Жуніор зробив феноменальним.

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У матчі 3-го туру УПЛ сезону-2019/20 на НСК Олімпійський Мораєс змусив капітулювати Дениса Бойка розкішним ударом п'ятою та бурхливо відсвяткував цю подію на очах у своїх колишніх фанів.

До слова, Мораєс вже встиг провести за Шахтар 70 матчів, у яких забив 46 голів та віддав 21 асист. За три роки в Динамо Жуніор зіграв 85 матчів (34 голи, 7 асистів).

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Ретро Динамо Динамо Відеоновини Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар
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