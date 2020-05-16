Как Дуглас Коста шокировал Металлист дебютным голом – роскошное ретро от Шахтера

Донецкий Шахтер вспомнил первый гол Дугласа Косты в чемпионате Украины.

Бразильский вингер перешел в Шахтер в начале января 2010 года из Гремио за 8 млн евро. Тогдашний главный тренер "горняков" Мирча Луческу сразу начал выделять Косте игровое время на поле.

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Уже в своем третьем поединке в чемпионате Украины Дуглас забил дебютный гол за Шахтер. Пострадал харьковский Металлист. Коста вышел на замену в начале второго тайма, а в конце поединка принес дончанам победу, забив роскошный гол.

К слову, в составе Шахтера бразилец провел 5 сезонов, сыграв 202 матча во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 40 результативных передач. Летом 2015-го Бавария заплатила "горнякам" за Косту 30 млн евро.

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