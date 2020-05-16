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Як Дуглас Коста шокував Металіст дебютним голом – розкішне ретро від Шахтаря

23:12 30 Читать на русском
Як Дуглас Коста шокував Металіст дебютним голом – розкішне ретро від Шахтаря
Дуглас Коста / Getty images

Донецький Шахтар пригадав перший гол Дугласа Кости в чемпіонаті України.

Бразильський вінгер перейшов у Шахтар на початку січня 2010 року з Греміо за 8 млн євро. Тодішній головний тренер "гірників" Мірча Луческа відразу почав давати Кості ігровий час на полі.

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Вже у своєму третьому поєдинку в чемпіонаті України Дуглас забив дебютний гол за Шахтар. Постраждав харківський Металіст. Коста вийшов на заміну на початку другого тайму, а наприкінці поєдинку приніс донеччанам перемогу, забивши розкішний гол.

До слова, у складі Шахтаря бразилець провів 5 сезонів, зігравши 202 матчі в усіх турнірах, в яких забив 38 голів та віддав 40 результативних передач. Влітку 2015 Баварія заплатила "гірникам" за Косту 30 млн євро.

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