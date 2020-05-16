Болбат составил символическую сборную Шахтера всех времен

Хавбек "горняков" Сергей Болбат выделил лучших игроков "оранжево-черных".

"Андрей Пятов, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Ярослав Ракицкий, Разван Рац, Фернандиньо, Алекс Тейшейра, Генрих Мхитарян, Дуглас Коста, Виллиан и Адриано. Но это из тех, кого я наблюдал, с кем или против кого приходилось играть", – цитирует Болбата официальный сайт "горняков".

Болбат признался, в чем уступает Срне на поле

Напомним, Болбат дебютировал во взрослом футболе в Шахтере в 2010 году. На правах аренды играл за донецкий Металлург, Металлист и Мариуполь. Оставил свой след 26-летний полузащитник и в бельгийском футболе – с 2015 по 2017 гг. выступал за Локерен. В текущем сезоне Сергей сыграл за "горняков" 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків