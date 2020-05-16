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Болбат составил символическую сборную Шахтера всех времен

14:46 59 Читати українською
Болбат составил символическую сборную Шахтера всех времен
Сергей Болбат / Фото из открытых источников

Хавбек "горняков" Сергей Болбат выделил лучших игроков "оранжево-черных".

"Андрей Пятов, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Ярослав Ракицкий, Разван Рац, Фернандиньо, Алекс Тейшейра, Генрих Мхитарян, Дуглас Коста, Виллиан и Адриано. Но это из тех, кого я наблюдал, с кем или против кого приходилось играть", – цитирует Болбата официальный сайт "горняков".

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Напомним, Болбат дебютировал во взрослом футболе в Шахтере в 2010 году. На правах аренды играл за донецкий Металлург, Металлист и Мариуполь. Оставил свой след 26-летний полузащитник и в бельгийском футболе – с 2015 по 2017 гг. выступал за Локерен. В текущем сезоне Сергей сыграл за "горняков" 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.

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Сергей Болбат Сергей Болбат Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна Алекс Тейшейра Алекс Тейшейра Фернандиньо Фернандиньо Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский Адриано Адриано Виллиан Виллиан Дуглас Коста Дуглас Коста Андрей Пятов Андрей Пятов Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Разван Рац Разван Рац
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