Кубок Германии, полуфинал

Саарбрюкен – Кайзерслаутерн – 0:2

Голы: Риттер, 53, Туре, 75

Саарбрюкен в этом Кубке Германии успел сотворить три громкие сенсации, выбив поочередно Баварию, Айнтрахт и Боруссию М. Команда из третьего дивизиона добралась до полуфинала, где встретилась с представителем второй лиги. Кайзерслаутерн прошел значительно более легкий путь – ни одного соперника из Бундеслиги.

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Команды играли осторожно, а Саарбрюкен даже имел преимущество. Особенно в первом тайме, когда на 8 ударов хозяев гости не ответили ничем. Однако после перерыва "дьяволы" нашли свои шансы и организовали два гола. Риттер воспользовался грубой ошибкой голкипера, который пропустил мяч между ног. Туре выиграл воздух во время подачи со штрафного и установил итоговый счет.

Кайзерслаутерн впервые за 21 год вышел в финал Кубка Германии. Это шанс для "дьяволов" в третий раз взять трофей – ранее команда триумфовала в 1990 и 1996 годах. В финале они сыграют с победителем пары Байер – Фортуна.